Египетский суд отказал в передаче островов Саудовской Аравии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Египта отверг предложенный правительством проект передачи двух незаселенных египетских островов Тиран и Санафир в Красном море Саудовской Аравии, сообщают в понедельник местные СМИ.

В постановлении суда отмечается, что правительство не предоставило достаточных доказательств в пользу заявлений о том, что острова всегда были территорией Саудовской Аравии.

Ранее в египетском правительстве заявляли, что острова перешли под контроль Египта лишь в 1950 году, и что договор об их передаче Саудовской Аравии принес бы экономическую пользу Египту. Тысячи протестующих вышли тогда на улицы Каира в знак протеста против передачи островов.

В июне 2016 года суд Египта отменил решение правительства страны о передаче островов. Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси подал апелляцию в верховный суд страны, но и тот посчитал, что острова принадлежат Египту.

В апреле 2016 года ас-Сиси во время визита короля Саудовской Аравии Салмана объявил о намерении передать этому государству острова Санафир и Тиран. В свою очередь Салман пообещал Египту многомиллиардные кредиты и инвестиции.