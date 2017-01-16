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Киев подал в Международный суд ООН иск против России

На Украине утверждают, что РФ нарушила положения международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации

Киев подал в Международный суд ООН иск против России
Фото: Reuters

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

"Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершившим ряд актов терроризма на территории Украины", - пояснил МИД Украины.

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Кроме того, Украина утверждает, что РФ нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нероссийских общин в Крыму.

"Мы пытались урегулировать существующие споры путем переговоров в течение более двух лет, но Россия не желает прекратить свои нарушения международного права. Поэтому мы подали иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за эти нарушения и восстановления прав украинского народа, гарантированных этими международными договорами, участником которых является Российская Федерация", - заявил глава МИД Павел Климкин.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела судом по сути.

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко дал поручение МИД передать иск в Международный суд ООН в Гааге.

Теги: Украина, ООН, Гаага
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