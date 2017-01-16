Госсекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес Меркель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Джон Керри считает, что избранный президент Дональд Трамп повел себя неправильно, позволив себе критиковать внутреннюю политику канцлера Германии Ангелы Меркель, передает в понедельник CNN.

Глава американского внешнеполитического ведомства назвал "неподобающим" вмешательство "в политику других стран таким явным образом". Выступив в защиту Меркель, Керри назвал ее "одним из сильнейших европейских лидеров" и "важнейшим игроком, уважающим взятый нами (США - ИФ) курс". Госсекретарь США отметил, что Трампу придется столкнуться с последствиями своих высказываний после инаугурации.

Накануне Трамп сказал, что Меркель допустила "катастрофическую ошибку", пустив в страну большое количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Избранный президент также назвал НАТО устаревшей организацией, что вызвало среди союзников США удивление и обеспокоенность.