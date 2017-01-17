Лавров заявил об усилении попыток США завербовать дипломатов из РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нарастании вербовочной активности спецслужб США в отношении российских дипломатов.

"Если говорить о вербовочных подходах, мы не предавали гласности полную статистику на этот счет, но за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Барака Обамы, такая недружественная активность в отношении наших дипломатов нарастала", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции во вторник в Москве.

В качестве примера Лавров привел попытку вербовки российского дипломата, приехавшего в США, чтобы купить лекарства для лечения экс-премьера РФ Евгения Примакова. Об этой истории, напомнил министр, недавно рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это случай, когда вербовали нашего дипломата - сотрудника генконсульства, который пришел к врачу забрать оплаченное лекарство для Евгения Максимовича Примакова. (Чтобы - ИФ) вербовать в этой ситуации, надо, конечно, иметь специфическую профессиональную наглость и глубокое чувство цинизма и нечистоплотности", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что это не единственный случай. "У нас были подходы в апреле прошлого года. Беспрецедентно, на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать", - сказал министр.

По его словам, другому дипломату старшего звена американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочное предложение, "засунули буквально в машину в его отсутствие 10 тыс. долларов с предложением о сотрудничестве". "Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией, и они сейчас работают на благо российского государства", - добавил Лавров.

При этом Лавров назвал безосновательными заявления о притеснениях американских дипломатов в Москве. "Что касается утверждений, будто американское посольство при президенте Обаме здесь подвергалось каким-то особым гонениям, - не вижу никакого основания в подобных заявлениях", - сказал он.

По словам Лаврова, было несколько эпизодов, которые стали достоянием гласности, и американцы попытались представить их как охоту на дипломатов США. "Однако на поверку все выглядит совершенно иначе - пресекалась разведывательная деятельность американских представителей, которые работают под дипломатическим прикрытием", - отметил министр.

Вербовка с лекарством для Примакова

В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) рассказала о попытке американских спецслужб завербовать российских дипломатов несколько лет назад, когда один из работников российского представительства покупал лекарства для лечения экс-премьера Евгения Примакова.

По ее словам, необходимое лекарство можно было купить только в США, на что семья и близкие экс-премьера собрали около 10 тыс. долларов. Российский дипломат собирался приобрести препарат по официальным каналам через практикующего врача.

"К нему подошли сотрудники американских спецслужб, которые сопроводили его в подвал магазина, там не работала сотовая связь. Он не мог связаться ни с консульством, ни с посольством, ни со своими коллегами. Они продержали его там час. То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на адекватный разговор: его запугивали тем, что взяли его на торговле медицинскими средствами и лекарственными препаратами", - рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что "врач, через которого заказывали это лекарство, до сих пор работает, к нему не были применены никакие действия со стороны силовых ведомств США". Захарова добавила, что препарат был изъят, а деньги за него до сих пор не вернули.

По ее словам, после вмешательства госдепартамента США ситуация была урегулирована и было сделано все, чтобы как можно скорее доставить препарат в Россию, но "время было упущено".