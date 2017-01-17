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Окончание поисков лайнера МН370 возмутило родственников погибших пассажиров

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Завершение поисков пропавшего в 2014 году малайзийского лайнера МН370 вызвало сильную негативную реакцию со стороны родственников пассажиров и экипажа, сообщает во вторник агентство The Associated Press.

Многие родственники пропавших без вести выразили недовольство в связи с остановкой поисков. Они сказали, что до последнего надеялись получить информацию о судьбе своих близких и надеялись, что власти сдержат обещания не останавливать поиски, пока фрагменты самолета не будут найдены.

Ранее во вторник власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета "Малазийских авиалиний" MH370, который исчез, выполняя рейс между Куала-Лумпуром и Пекином 8 марта 2014 года.

"До настоящего времени не выявлено никакой новой информации относительно конкретного местоположения самолета. В связи с этим подводные поиски MH370 приостановлены", - говорится в совместном заявлении. Вместе с тем, западные СМИ сообщают, что страны больше не возобновят поиски обломков.

Лайнер "Малазийских авиалиний", вылетевший из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин, пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.

Теги: МН370, Малайзия
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