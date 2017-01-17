В мире Исчезновение лайнера Malaysia Airlines

Поиски малайзийского лайнера МН370 прекращены

Власти Австралии, Китая и Малайзии решили остановить поиски после того, как обследовали территорию площадью 120 тыс. км западнее Австралии

Поиски малайзийского лайнера МН370 прекращены
Фото: Reuters

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Австралии, Китая и Малайзии объявили во вторник о прекращении глубоководных поисков самолета Malaysia Airlines, который исчез, выполняя рейс MH370 между Куала-Лумпуром и Пекином 8 марта 2014 года.

"До настоящего времени не выявлено никакой новой информации относительно конкретного местоположения самолета. В связи с этим подводные поиски MH370 остановлены", - говорится в совместном заявлении.

В коммюнике отмечается, что 17 января последнее судно покинуло акваторию, где велись исследования морского дня. Из обследованных 120 тыс. кв. км подводной области зоны поиска в южной части Индийского океана не удалось обнаружить каких-либо фрагментов самолета. Спасатели выражают сожаление, что несмотря на все усилия, передовые технологии, научные данные и участие высококвалифицированных специалистов поисковая операция не смогла определить местонахождение воздушного судна.

В мае 2016 года на острове Маврикий был обнаружен фрагмент крыла самолета, однако это не позволило экспертам сузить зону поиска обломков основной части авиалайнера и определить их точное местонахождение.

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Как отмечается, прекращение поисковой операции согласуется с решениями, принятыми тремя странами в июле 2016 года в Малайзии во время совещания на уровне министров.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс МН370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин, пропал 8 марта 2014 года над Индийским океаном в воздушном пространстве Вьетнама. На его борту было 239 человек: 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Из них 154 человека - граждане Китая.

По версии малайзийских властей, авиалайнер по неустановленной причине изменил курс, а затем пропал с экранов радаров примерно через час после вылета из столицы Малайзии. В дальнейшем самолет, предположительно, упал в Индийский океан. Вплоть до настоящего момента поиски обломков пропавшего авиалайнера ничего не дали.

В Malaysia Airlines ранее объявили, что считают всех, кто находился на борту рейса МН370, погибшими. Авиакомпания предложила родственникам пассажиров компенсации.

Теги: MH370, Малайзия, Австралия, Malaysia Airlines
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