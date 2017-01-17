На месте крушения "Боинга" под Бишкеком нашли второй черный ящик

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На месте крушения грузового самолета "Боинг 747-400", упавшего накануне на дачный поселок рядом с бишкекским аэропортом "Манас", найден второй бортовой самописец, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Киргизии.

В понедельник был обнаружен первый черный ящик разбившегося самолета.

Собеседник агентства добавил, что "расшифровкой и анализом данных с черных ящиков займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета". Ожидается, что эксперты МАК прибудут в Киргизию около 19:00 по местному времени рейсом из Москвы.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек - в основном, жители населенного пункта, более 10 человек пострадали. Ранее МВД Киргизии заявило, что причиной крушения стал не теракт.