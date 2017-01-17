Президент Молдавии допустил аннулирование соглашения об ассоциации с ЕС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Подписание Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего ей не дало и не исключено, что это соглашение будет аннулировано с учетом предстоящих парламентских выборов в республике, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Есть реальная ситуация. Мы прагматики. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало", - заявил Додон во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, "мы потеряли российский рынок и, как это ни странно, наши объемы экспорта в Европейский Союз тоже упали".

"То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства - Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано", - сказал Додон.