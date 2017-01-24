Президент Молдавии отказался подчиняться решению КС о назначении министров

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон заявил об отказе принять решение Конституционного суда, обязавшего его назначать министров по предложению премьер-министра.

"Конституционный суд, и нынешний парламент, и правительство могут принимать любые решения. Но никто не может обязать президента подписывать указы против его воли. Они могут предлагать кандидатов, а подписывать или не подписывать указы - право президента", - заявил Додон во вторник вечером на первой пресс-конференции в Кишиневе в качестве главы государства.

Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, он сказал, что все должны действовать согласно закону.

"Если они не согласны - у них (у парламента и правительства - ИФ) есть два выхода: либо проглотить, промолчать и предлагать приемлемую кандидатуру на пост министра. Или же идти на референдум. Они вправе начать процедуру импичмента президента. У них есть необходимые для этого 67 мандатов в парламенте. А дальше - в течение 30 дней они должны инициировать референдум по отставке президента. Я к этому готов, я уверен, что народ меня поддержит", - сказал Додон.

Говоря о конкретном случае назначения на пост министра обороны либерала Валерия Мунтяну, он сказал, что "об этом и речи быть не может". "Не надо забывать, что президент является еще и Верховным главнокомандующим. И я не соглашусь с тем, чтобы назначить министром обороны непрофессионала. Не надо играть с огнем", - обратился Додон к правящей коалиции.

Во вторник Конституционный суд Молдавии (КСМ) огласил свою позицию запросу либералов о компетенциях президента и премьер-министра в вопросе кадровых перестановок в правительстве. Согласно решению КСМ, "президент обязан назначать на посты министров кандидатов, предложенных премьер-министром страны". В документе указано и то, что невыполнение президентом каких-либо своих обязанностей "является нарушением Конституции и данной присяги".

Согласно законодательству, если такие нарушения будут иметь место, парламент вправе начать процедуру импичмента президента. Для этого необходимы подписи более одной трети депутатов (34 из 101). Для принятия решения необходимо голосование двух третей депутатов парламента (67 из 101). Если такое решение будет принято, парламент обязан в 30-дневный срок назначить дату проведения всенародного референдума по отстранению президента от должности.