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Обама сократил срок заключения информатору WikiLeaks Челси Мэннинг

Есть обновление от 00:42

Вместо 2045 года Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017 года

Обама сократил срок заключения информатору WikiLeaks Челси Мэннинг
Рядовой Брэдли Мэннинг (справа) во время судебного заседания в 2013 году
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент США Обама в значительной степени сократил срок тюремного заключения для Челси Мэннинг, бывшего аналитика разведки армии США, осужденной за утечку информации в 2010 году. Данные раскрыли американскую военную и дипломатическую деятельность по всему миру и сделали известным сайт WikiLeaks, опубликовавший разоблачения, пишет The New York Times.

Решение Обамы было озвучено после двух попыток Мэннинг покончить с собой в прошлом году. Ранее известная как рядовой Брэдли Мэннинг, она изъявила желание сменить пол, однако осталась заключена в мужской военной тюрьме в Форт-Ливенворте, штат Канзас. 35-летний срок тюремного заключения Мэннинг был самым суровым наказанием, которое накладывалось в Соединенных Штатах за разглашение секретной информации.

Теперь, в соответствии с заявлением Обамы, Мэннинг освободят через пять месяцев, 17 мая этого года, а не в 2045 году.

Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его признали виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Теги: Барак Обама, Челси Мэннинг, Брэдли Мэннинг
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