Президент Гамбии объявил чрезвычайное положение в стране

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Гамбии Яйя Джамме объявил чрезвычайное положение в стране. Как передает Voice of America, это произошло после того, как Джамме отказался передавать власть лидеру оппозиции Адаме Барроу, который выиграл президентские выборы в стране 1 декабря.

В эфире государственных телеканалов Джамме объявил, что чрезвычайное положение будет продолжаться до тех пор, пока Верховный суд вынесет решение по жалобе его политической партии, которую подали через неделю после выборов, ссылаясь на нарушения процедуры голосования.

Джемме заявил, что дата передачи власти "не высечена на камне, так как у нас есть жалоба в суде, и проблемы с выборами".

Заявление президента вышло на фоне предупреждения оппозиционной коалиции, которое гласит, что любой член сил безопасности Гамбии, которые не присягнут на верность Барроу по истечении срока Джамме в четверг будут считаться "бунтарями".

Ранее президент Гамбии Яйя Джамме отказался признавать результат выборов, которые он проиграл в начале декабря. В эфире государственного телевидения он заявил, что процесс голосования прошел с "серьезными нарушениями" и призвал к новому голосованию.

Яйя Джамме пришел к власти в результате военного переворота, свергнув своего предшественника, и после этого трижды переизбирался. Он пользовался репутацией одного из самых жестких и эксцентричных политиков в мире. Несколько лет назад Джамме заявлял о своем желании стать королем страны и отменить выборы. Он полностью подчинил себе спецслужбы, прессу, оппозицию и духовенство Гамбии.