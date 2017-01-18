Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Гамбию

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Республике Сенегал и Гамбии рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Гамбию, сообщается на сайте диппредставительства.

"В связи с обострением обстановки в Гамбии и отсутствием гарантий безопасности, посольство РФ в Республике Сенегал и по совместительству в Исламской Республике Гамбии рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в эту страну", - говорится в сообщении.

Президент Гамбии Яйя Джамме отказался признавать результаты выборов, которые он проиграл в начале декабря. В эфире государственного телевидения он заявил, что процесс голосования прошел с "серьезными нарушениями" и призвал к новому голосованию. Как стало известно в среду, Джамме объявил чрезвычайное положение в стране сроком на 90 дней.

В связи с этим Туроператор Thomas Cook уже вывез из Гамбии около 1000 британских туристов.

В то же время пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила "Интерфаксу", что в Гамбии вряд ли могут оказаться организованные российские туристы.