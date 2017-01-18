Канадский ученый назвал новый вид моли в честь Трампа за внешнее сходство

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Канадский биолог-эволюционист Вазрик Назари в профильном издании ZooKeys впервые описал новый вид моли, который он назвал Neopalpa donaldtrumpi в честь избранного президента США Дональда Трампа.

По словам Назари, голову насекомого покрывают золотистые чешуйки, напомнившие ему прическу Трампа. Новый вид был обнаружен в коллекции музея энтомологии Калифорнийского университета, пишет The Telegraph.

"Называя этот вид в честь 45-го президента США, я надеюсь привлечь внимание общественности к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки", - заявил Назари.

Насекомое с размахом крыльев около сантиметра обитает на юге Калифорнии и в мексиканском штате Нижняя Калифорния. Моль - первое насекомое, названное в честь избранного президента Соединенных Штатов Трампа. Имя действующего президента США Барака Обамы носят уже девять видов животных и насекомых, в том числе рыба, паук и червь-паразит.