Врачи без границ сообщили о более чем 50 жертвах ошибочного авиаудара ВВС Нигерии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Свыше 50 человек погибли, не менее 120 получили ранения в результате бомбардировки ВВС Нигерии лагеря беженцев в городке Рэнне, говорится в сообщении представительства международной организации Врачи без границ.

"Это шокирующее крупномасштабное нападение на беззащитных людей, которым и так пришлось спасаться от жестокого насилия", - заявил операционный директор Врачей без границ доктор Жан Клеман Каброль.

"Необходимо обеспечить безопасность гражданских лиц. Мы настоятельно призываем стороны конфликта обеспечить упрощенную процедуру медицинской эвакуации, как по воздуху, так и по земле, пострадавших, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи", - подчеркнул Каброль, слова которого приводятся в сообщении гуманитарной организации.

По словам операционного директора, в настоящее время сотрудники Врачей без границ оказывают неотложную помощь раненым в клинике организации в Рэнне. К лечению эвакуированных пациентов готовятся другие бригады медиков и хирургов организации в регионе.

Врачи без границ начали работать в Нигерии в 1971 году. Это одна из немногих организаций, до сих пор оказывающих помощь в труднодоступных районах страны.

Накануне ВВС Нигерии нанесли по ошибке удар по лагерю беженцев на северо-востоке страны. Инцидент произошел утром в районе городка Рэнн, штат Борно, где действуют боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам".

По данным СМИ, лагерь подвергся бомбардировке в момент, когда сотрудники гуманитарных служб раздавали продовольствие. Международного Комитета Красного Креста сообщил в среду, что в результате авиаудара по лагерю беженцев в Нигерии погибли шесть волонтеров МККК, 13 сотрудников организации получили ранения.