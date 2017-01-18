СБУ разрешит Наташе Королевой приехать на Украину на похороны бабушки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины даст разрешение российской певице Наташе Королевой (Наталье Порывай) въехать на Украину на похороны бабушки, сообщила агентству "Интерфакс" спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

"Ей на время похорон будет дано разрешение на въезд в Украину", - сказала Гитлянская в среду.

21 октября 2016 года СБУ запретила Королевой въезд на Украину на 5 лет. Позже певица обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой признать противоправным и отменить это решение СБУ.

Окружной административный суд Киева открыл производство по данному делу и назначил судебное заседание на 16 марта 2017 года.