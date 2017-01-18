Самолет ВМС США совершил разведполет у российской базы в Сирии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon в среду совершил разведывательный подлет к базе ВМФ России в сирийском порту Тартус и району дислокации кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье, сообщается на западных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, самолет с бортовым номером 168855, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, длительное время выполнял круговые виражи на высоте 7,6 тыс. метров над акваторией моря возле российской базы, временами приближаясь на 40-50 км к сирийскому побережью.

По данным стамбульских сайтов, с начала года на базу в Тартус с грузом прибыло не менее двух больших десантных кораблей ВМФ России, а также двух грузовых судов из состава вспомогательных сил флота.

В последние месяцы резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, около побережья Крыма, а также российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются от двух-трех таких полетов.