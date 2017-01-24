Самолет ВВС США провел разведку у Ленинградской и Калининградской областей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник подлетел к границам России в районе Балтийского моря для выполнения очередного оперативного задания, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. По их информации, американский самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным PANEL53, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в ходе кругового 10-часового перелета до Таллина и обратно осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской и Калининградской областей.

Полет американского разведчика после вылета из Великобритании пролегал над Северным морем, над акваторией которого он был дозаправлен самолетом-заправщиком, Данией и Эстонией, из воздушного пространства которой он, предположительно, вел разведку российской территории.

На обратном пути разведчик пролетел над территорией Латвии и Литвы. Выйдя затем с литовского воздушного пространства на Балтику, он пролетел вдоль побережья Калининградской области над водами эксклюзивной экономической зоны России. По имеющимся данным, пролет вблизи Калининградской области осуществлялся на удалении около 75 км от ее побережья и высоте 9,2 тыс. км. С учетом возможностей ведения радиотехнической разведки на большую глубину самолет мог "просматривать" большую часть территории области.

Этот американский самолет с бортовым номером 62-4138 в последние недели практически ежедневно совершает разведывательные подлеты к границам Калининградской области как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря.

Согласно статистике, в последние месяцы резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.