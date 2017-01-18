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Духовенство РПЦ освятит на Крещение воды двух океанов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Духовенство Московского патриархата совершит освящение морей и океанов в России и за рубежом по случаю праздника Крещения. В частности, община русского прихода в Рейкьявике выйдет на берег Атлантического океана, где будет совершено великое освящение воды.

"На океан пойдем, окунаться будем", - рассказал корреспонденту портала "Интерфакса" в среду, накануне праздника, настоятель Свято-Николаевского прихода Московского патриархата в Рейкьявике священник Тимофей Золотуский.

Кроме того, состоится освящение воды на берегу Сиамского залива (Южно-Китайское море Тихого океана), сообщили агентству в представительстве Русской православной церкви в Таиланде. Воды Тихого океана будут освящаться и в России - в бухте Новик в Приморье освятят Японское море, а в бухте Гертнера в Магаданской области - Охотское.

Кроме того, в Крыму освятят Черное море, в Махачкале - Каспийское, сообщили в пресс-службах соответствующих епархий.

Этому обряду традиционно предшествуют богослужения в храмах и крестные ходы. Само же освящение часто сопровождается окунанием верующих.

В праздник Крещения (Богоявления) христиане вспоминают крещение Христа в реке Иордан, с которого началось Его служение человечеству. Слово "крещу" дословно в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Крестил Христа пророк Иоанн, узнавший в нем Спасителя, о пришествии которого возвещали ветхозаветные пророки.

Первые упоминания о празднике относятся к началу III века, правда, тогда он отмечался вместе с Рождеством, и разделили оба торжества лишь к концу IV века. В первые века в праздник Богоявления христианская община пополнялась новыми членами, которые принимали крещение в этот день.

Предшествует празднику крещенский сочельник, когда верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству. В эти дни они кропят крещенской водой свои дома, священники освящают водоемы. Православные верят, что освященная вода наполняется благодатью Святого Духа. Церковь призывает относиться к такой воде с благоговением, как к любой святыне.

Теги: РПЦ, Крещение
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