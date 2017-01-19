В крещенских купаниях приняли участие более 1,8 млн россиян

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Более 1,8 млн человек приняли участие в крещенских купаниях по всей России - это больше, чем в прошлом году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Всего на Крещение по всей стране оборудовано почти 4000 мест для купания. Обряд омовения совершили более 1,8 млн человек", - сказал собеседник агентства.

Крещенские купания продолжатся и в течение дня. Для обеспечения безопасности задействованы более 42,4 тысяч человек - это не только сотрудники МЧС, но и других служб. Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. "Никаких происшествий во время праздничных крещенских мероприятий не допущено", - сообщили в министерстве.

Каждое место организованного купания оснащено специальными подходами с настилами на лед, безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами горячего питья и освещением.