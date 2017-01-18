Самолеты США, Швеции и Германии провели разведку у рубежей РФ на юге Балтики

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) США, Швеции и Военно-морских сил (ВМС) Германии в среду провели активную оперативную разведку вблизи морских границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Так, по их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным LAVIC45 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он приблизился к побережью Калининградской области со стороны Балтики и в течение около двух часов вел радиотехническую разведку российской территории, находясь на высоте 10 тыс. метров, около Балтийска.

Одновременно к российским рубежам на юге Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он осуществлял разведывательный полет по вытянутому эллипсу вдоль побережья Калининградской области, находясь на высоте приблизительно 12,5 тыс. метров над международными водами Балтики.

На подлете к Калининградской области также был зафиксирован патрульный самолет ВМС Германии Р-3С Orion с бортовым номером 60+60 и позывным GNY4500, который вылетел с авиабазы Нордхольц на северо-западе Германии.