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Два российских туриста задержаны в Индии за дебош в самолете

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Двое молодых россиян вместо отдыха на пляжах Гоа проведут отпуск в индийской тюрьме из-за дебоша, который они устроили в среду на борту самолета, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Два пассажира чартерного рейса "Боинга-757", направлявшегося из "Домодедово" в Гоа, перед вылетом из Москвы, посетив магазин беспошлинной торговли, употребили чрезмерное количество алкоголя и устроили на борту дебош. Помимо этого, они несколько раз пытались курить на борту сигареты и не реагировали на просьбы бортпроводников этого не делать", - сказал собеседник агентства.

Экипаж доложил о случившемся диспетчерам аэропорта Гоа, и те вызвали к трапу самолета полицию.

"Молодые люди были задержаны индийскими полицейскими и препровождены в место предварительного заключения. Проводится расследование", - сказал источник.

Теги: Индия, Гоа, Россия
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