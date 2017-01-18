Путин обсудил с Меркель и Олландом сирийское перемирие и встречу в Астане

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Франсуа Олланда о мерах по поддержанию перемирия в Сирии и о подготовке к межсирийской встрече в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин информировал собеседников о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии и подготовке намеченной на 23 января в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции", - говорится в сообщении.