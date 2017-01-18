Кандидат на пост постпреда США в ООН не согласилась с мнением Трампа о НАТО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Выдвинутая на должность постпреда США при ООН Никки Хейли считает, что Соединенные Штаты нуждаются в союзниках, особенно в НАТО.

"Я считаю, что НАТО - это важный для нас альянс, и сейчас нам нужно больше союзников и союзов, чем когда-либо. Я думаю, что именно этот альянс (Североатлантический - ИФ) нам нужно укреплять", - сказала она на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенате.

Так Хейли ответила на вопрос, согласна ли она с мнением избранного президента Дональда Трампа о том, что НАТО "устарела".

"Если моя кандидатура будет утверждена, вы увидите, что я буду убеждать всех в ООН в важности альянсов", - добавила она.