Супругу Буша-старшего госпитализировали вслед за мужем

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Супруга экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара вслед за мужем госпитализирована в Хьюстоне (штат Техас), сообщила в среду пресс-служба бывшего американского лидера.

Отмечается, что 91-летняя Барбара Буш госпитализирована с симптомами изнуренности и кашлем. Решение поместить ее в больницу принято в качестве меры предосторожности

В той же больнице находится Джордж Буш-старший, госпитализированный в субботу в срочном порядке из-за пневмонии. Уточняется, что врачи провели процедуру, чтобы защитить и очистить его дыхательные пути.

92-летний Буш-старший, занимавший пост президента США с января 1989 года по январь 1993 года, является старейшим из ныне живущих бывших лидеров США. Он также занимал пост вице-президента в администрации президента США Рональда Рейгана с 1981 по 1989 годы.