Массовые акции протеста готовят в США к инаугурации Трампа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Десятки, а возможно и сотни тысяч американцев планируют в ближайшие дни выйти на улицы и принять участие в массовых акциях, чтобы выразить свой протест против избрания президента США Дональда Трампа во время его инаугурации.

Как ожидается, самая массовая акция состоится 21 января в Вашингтоне, где пройдет "женский марш". Организаторы акции ожидают участия 200 тысяч человек, которые в 10 утра по времени Восточного побережья США встретятся у Капитолийского холма и далее пойдут по направлению к Белому дому.

Как отмечается на сайте организаторов, акция согласована с властями, а желающим приехать в столицу США из других городов будут предоставлены автобусы. По данным городских властей, имеется уже 1800 запросов на парковку автобусов.

"Риторика прошлой избирательной кампании унижала, демонизировала и угрожала многим из нас - иммигрантам с разными статусами, мусульманам и представителям разнообразных религий, людям, идентифицирующим себя как представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, представителям коренной нации, черно- и темнокожим людям, инвалидам и лицам, пережившим сексуальное насилие", - говорится на сайте движения. Как отмечают авторы сообщения, "нашему сообществу больно и страшно". На сайте подчеркивается, что в акции могут принимать участие не только женщины.

Помимо этого, отмечается на сайте движения, в разных уголках страны, а также за рубежом пройдут так называемые "сестринские марши" в поддержку основной акции. На сайте установлен счетчик тех, кто уже заявил о своем участии в "сестринских маршах". 18 мая в 22:00 по московскому времени эта цифра составляла более 1 млн 300 тыс. человек.

В четверг, за день до инаугурации, как ожидается, состоится митинг "Спасибо, Обама!", который, если судить по странице мероприятия в фейсбуке, собираются посетить 45 тысяч человек. Участники акции хотят выразить поддержку уходящему 44-му президенту США Бараку Обаме.

В этот же день в Нью-Йорке у Трамп-Тауэр встретятся участники акции "Мы остаемся едиными", в которой примут участие мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, киноактер Алек Болдуин, режиссер-документалист Майкл Мур и другие общественные деятели, а также, как обещают устроители мероприятия, "тысячи ньюйоркцев". Цель этой акции, как пишут ее организаторы в фейсбуке, - "дать понять избранному президенту Трампу и Конгрессу, что Нью-Йорк будет выступать за защиту прав человека и окружающей среды".

Непосредственно в день инаугурации 20 января у здания Капитолия пройдет "молчаливая акция протеста" против Трампа. В твиттере и фейсбуке ее участники объединяются под хэштегом #NotMyPresident ("Это не мой президент"). "Мы должны ясно заявить обществу, что мы не выбирали этого человека на пост президента и мы не согласны с его идеологией", - пишут организаторы акции в фейсбуке. Более 20 тысяч человек в соцсетях выразили намерение присоединиться к акции.