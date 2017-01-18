Си Цзиньпин будет выстраивать новую модель отношений с США

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пекин будет строить новую модель отношений с США и развивать стратегическое партнерство с Россией, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин на выступлении в женевском отделении ООН.

Си Цзиньпин добавил, что со странами Европы КНР будет строить "партнерство за мир, рост и реформы".

С партнерами по БРИКС Китай будет укреплять "единство и сотрудничество", отметил он.

В последнее время отношения между Китаем и США обострились из-за риторики избранного президента Дональда Трампа, который собирается ограничить возможности китайских импортеров на американском рынке. В КНР это расценивают как начало торговой войны. Кроме того, в китайских СМИ Трампа предупредили, что недопустимо отказываться от политики "одного Китая" и учитывать мнение руководства Тайваня в международных вопросах.