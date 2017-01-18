Обама назвал конструктивные отношения с Россией интересами США и всего мира

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Конструктивные отношения между Москвой и Вашингтоном отвечают интересам США и всего мира, заявил президент США Барак Обама на своей последней пресс-конференции в этой должности.

"В американских интересах и интересах всего мира иметь конструктивные отношения с Россией", - сказал он в среду на своей последней пресс-конференции. Как подчеркнул Обама, в начале своего срока он "сделал все, что мог, чтобы воодушевить Россию стать конструктивным членом мирового сообщества". По словам уходящего президента, он "старался работать с президентом и правительством России, помогая им диверсифицировать экономику, улучшить экономику, использовать потрясающие таланты, которыми богата Россия, более конструктивным путем". Однако с повторным избранием президента РФ Владимира Путина "произошла эскалация антиамериканских настроений", сказал Обама. "Вернулся дух соперничества, который, я думаю, существовал во времена холодной войны. Это сделало отношения более сложными", - добавил он.

При этом он сказал, что Россия отказывается от переговоров, когда речь заходит о ядерном оружии. Также он назвал условием снятия санкций невмешательство во внутренние дела Украины.