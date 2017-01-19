В мире

Медведев подвел итоги работы администрации Обамы

Премьер возложил на уходящего президента ответственность за полную деградацию отношений России и США

Медведев подвел итоги работы администрации Обамы
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев
Фото: Reuters

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - К концу второго срока администрации президента Обамы российско-американские отношения полностью деградировали, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В четверг он опубликовал в своем фейсбуке пост, в котором подвел итоги работы уходящего правительства США.

В миреОбама назвал конструктивные отношения с Россией интересами США и всего мираОбама назвал конструктивные отношения с Россией интересами США и всего мираЧитать подробнее

"Администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории", - написал Медведев. - "Давление на нашу страну достигло беспрецедентных масштабов. Непродуманные экономические санкции, которые никому ничего не дали, сведя практически на нет наше сотрудничество. Какие-то смешные личные ограничения, которых никто не заметил. И ведь до какой же глупости надо было дойти, чтобы ограничить въезд в США руководству российского парламента, министрам, бизнесменам, сознательно сокращая возможность полноценных контактов, закрывая окна взаимодействия".

По его словам, расчет был сделан "на голую силу, жесткое давление". Медведев отметил, что такие действия даже во времена Карибского кризиса "невозможно представить себе", а ситуация тогда "была много серьезнее".

"Кто выиграл от этого? Никто. И уж точно не США. Не вышло", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Медведев, который на посту президента РФ начинал налаживать отношения с новым тогда главой США, выразил недоумение в связи с продемонстрированным администрацией Обамы "непониманием собственных истинных интересов".

"Даже при наличии разных оценок сложных международных процессов. Даже при несхожести подходов по ключевым решениям. Даже при наличии эмоциональной составляющей и давлении различных политических сил. Нужно было учитывать главное: что Россия не "банановая республика" (хотя равный диалог необходимо вести со всеми членами мирового сообщества). И, тем более, такой разговор недопустим со страной - постоянным членом СБ ООН. Страной, обладающей равным с Америкой оборонным потенциалом. Имея в виду, что от отношений США и России, без преувеличения, зависит судьба важнейших международных инициатив", - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что "зачастую нам может что-то нравиться или не нравиться в политике наших ключевых партнеров, но мы обязаны помнить об общей ответственности".

Медведев добавил: "Мы не знаем, как будет строить свои отношения с нашей страной новая американская администрация. Но мы надеемся на разум. И готовы пройти свой путь, чтобы они изменились к лучшему".

Теги: Дмитрий Медведев, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Сенегальские войска вошли на территорию ГамбииСенегальские войска вошли на территорию Гамбии
Соседнее с Гамбией государство намерено обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах Адаме БарроуПодробнее
Задержанный в Испании россиянин объявлен в розыск США за кибермошенничествоЗадержанный в Испании россиянин объявлен в розыск США за кибермошенничество
Задержание осуществлялось по запросу ФБР и ИнтерполаПодробнее
Власти Испании не смогли разъяснить причины задержания российского программистаВласти Испании не смогли разъяснить причины задержания российского программиста
По некоторым данным, россиянин был задержан по запросу ФБР и ИнтерполаПодробнее
Власти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7Власти Италии задумались о приглашении Путина на майский саммит G7
Этот вопрос глава совета министров Италии обсудил с Ангелой МеркельПодробнее
В накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибшихВ накрытом лавиной итальянском отеле обнаружили 30 тел погибших
Спасти удалось лишь немногих постояльцевПодробнее
Ассанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси МэннингАссанж отказался от экстрадиции в США после сокращения срока Челси Мэннинг
Основателя WikiLeaks не устраивает то, что информатора его организации освободят только в мае, а не помилуют немедленноПодробнее
США заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеровСША заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеров
По мнению спецслужб, таким образом российская сторона могла оказывать финансовую поддержку кандидату в президенты Дональду ТрампуПодробнее
Лавина завалила отель с постояльцами в ИталииЛавина завалила отель с постояльцами в Италии
Спасатели пытаются установить связь с людьми в зданииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСенегальские войска вошли на территорию ГамбииМоскваНа востоке Москвы мужчина обстрелял полицейских во время задержанияВ миреМедведев подвел итоги работы администрации ОбамыВ РоссииЭксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"
Песков в интервью "Би-Би-Си" опроверг причастность России к кибератакам
Пассажирский самолет упал в море рядом с Рио-де-Жанейро
На приглашение об участии в переговорах по Сирии в Астане ответит новая администрация США
Медведев подвел итоги работы администрации Обамы
Подозреваемого в ранении двух полицейских нашли в одной из квартир в Москве
Швейцарский физик обнаружил неизвестный снимок Фредерика Шопена
Сенегальские войска вошли на территорию Гамбии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи