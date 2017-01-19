Медведев подвел итоги работы администрации Обамы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - К концу второго срока администрации президента Обамы российско-американские отношения полностью деградировали, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В четверг он опубликовал в своем фейсбуке пост, в котором подвел итоги работы уходящего правительства США.

"Администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории", - написал Медведев. - "Давление на нашу страну достигло беспрецедентных масштабов. Непродуманные экономические санкции, которые никому ничего не дали, сведя практически на нет наше сотрудничество. Какие-то смешные личные ограничения, которых никто не заметил. И ведь до какой же глупости надо было дойти, чтобы ограничить въезд в США руководству российского парламента, министрам, бизнесменам, сознательно сокращая возможность полноценных контактов, закрывая окна взаимодействия".

По его словам, расчет был сделан "на голую силу, жесткое давление". Медведев отметил, что такие действия даже во времена Карибского кризиса "невозможно представить себе", а ситуация тогда "была много серьезнее".

"Кто выиграл от этого? Никто. И уж точно не США. Не вышло", - подчеркнул премьер-министр РФ.

Медведев, который на посту президента РФ начинал налаживать отношения с новым тогда главой США, выразил недоумение в связи с продемонстрированным администрацией Обамы "непониманием собственных истинных интересов".

"Даже при наличии разных оценок сложных международных процессов. Даже при несхожести подходов по ключевым решениям. Даже при наличии эмоциональной составляющей и давлении различных политических сил. Нужно было учитывать главное: что Россия не "банановая республика" (хотя равный диалог необходимо вести со всеми членами мирового сообщества). И, тем более, такой разговор недопустим со страной - постоянным членом СБ ООН. Страной, обладающей равным с Америкой оборонным потенциалом. Имея в виду, что от отношений США и России, без преувеличения, зависит судьба важнейших международных инициатив", - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что "зачастую нам может что-то нравиться или не нравиться в политике наших ключевых партнеров, но мы обязаны помнить об общей ответственности".

Медведев добавил: "Мы не знаем, как будет строить свои отношения с нашей страной новая американская администрация. Но мы надеемся на разум. И готовы пройти свой путь, чтобы они изменились к лучшему".