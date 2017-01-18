Президент США объяснил свою политику по строительству израильских поселений

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США допустили прохождение в СБ ООН Резолюции, осуждающей строительство израильских поселений, для того, чтобы подтолкнуть стороны к диалогу, заявил уходящий президент США Барак Обама.

"Целью резолюции было дать почву урегулированию. Нам было послать четкий сигнал, наподобие будильника, что этот момент (возможного урегулирования - ИФ), возможно, проходит", - сказал он в среду на своей последней пресс-конференции, комментируя позицию США по этой резолюции, которая привела к обострению отношений между США и Израилем.

Как подчеркнул Обама, "и израильские избиратели, и палестинцы должны понять, что момент может быть упущен".

"Надеюсь, что это (принятие резолюции - МФ) спровоцирует дебаты внутри как израильского, так и палестинского общества. Может, они к миру и не приведут, но позволят выработать более трезвую оценку того, какие есть альтернативы", - сказал президент.