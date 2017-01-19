США заподозрили Россию в использовании пенсий для оплаты услуг хакеров

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Весной прошлого года в США была сформирована межведомственная следственная группа для сбора сведений о якобы возможной финансовой поддержке со стороны России на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа, в том числе с использованием системы выплаты пенсий для оплаты услуг хакеров, сообщает новостной портал McClatchyDC со ссылкой на два анонимных источника.

По информации источников, ФБР, ЦРУ, АНБ, Минюст, Минфин, а также представители главы национальной разведки США на протяжении месяцев сотрудничали в рамках расследования якобы имевших место российских попыток оказания влияния на президентские выборы. В частности, изучалась возможность скрытой финансовой поддержки Кремлем избранного президента Дональда Трампа.

Отмечается, что следствие изучало, каким образом деньги могли поступать из Кремля в качестве скрытой помощи Трампу для одержания победы. "Среди возможных сценариев приводятся использование системы выплат тысячам российско-американских пенсионеров для оплаты услуг хакеров в США или передачи денег через посредников, которые впоследствии могли платить хакерам", - утверждает портал.

Согласно данным источников, "неформальная межведомственная рабочая группа весной прошлого года, задолго до того, как ФБР получило информацию от бывшего британского шпиона, начала изучать возможное российское вмешательство".

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал истерикой непрекращающиеся обвинения России в хакерских атаках.

В ходе общения с прессой его спросили, насколько российская сторона обеспокоена заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о хакерских атаках. "Я не знаю, сколько десятков раз и на каких уровнях только не повторяли, что мы категорически отрицаем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи, считаем это полной глупостью. Многие утверждения на этот счет мы считаем фальшивкой, непрофессиональной информацией. Больше нам просто нечего добавить по этой теме", - сказал Песков.