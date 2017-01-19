В мире

СМИ узнали о подготовке КНДР к испытанию межконтинентальных баллистических ракет

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - КНДР, по всей видимости, сумела построить две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и подготовить их к испытаниям, которые должны состояться в ближайшее время, сообщают в четверг южнокорейские СМИ со ссылкой на неназванных представителей военных Южной Кореи.

По данным СМИ, длина этих ракет не превышает 15 м, что заметно короче, чем у баллистических ракет средней дальности типа "Нодон". Ракеты, по версии источников, размещены на мобильных пусковых установках.

Источники также сообщили, что КНДР намеренно допустила утечку информации о новых ракетах, чтобы направить сигнал новой администрации избранного президента США Дональда Трампа накануне его инаугурации.

В то же время представители южнокорейских военных не упомянули точную дату предполагаемых ракетных испытаний.

Источники утверждают, что ВМС США обнаружили эти ракеты еще в понедельник после того, как переместили один из их радаров морского базирования с Гавайев в западную часть Тихого океана.

Однако в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи информацию об испытаниях северокорейских МБР не подтвердили.

СМИ в свою очередь отмечают, что Пхеньян, как ожидается, может провести ракетное испытание, когда администрация Трампа озвучит свою политику в отношении КНДР, или в период ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи в марте.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что страна готова к испытательному пуску МБР. Пхеньян продолжает разработку своих ядерной и ракетной программ, несмотря на санкции СБ ООН. Соответствующая резолюция Совбеза запрещает Северной Корее осуществлять пуски ракет с использованием баллистических технологий.

аю ар де

Теги: КНДР
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