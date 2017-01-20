Южная Корея, США и Япония начали учения по перехвату ракет КНДР

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - США, Южная Корея и Япония начали проведение масштабных военно-морских учений по отработке перехвата северокорейских баллистических ракет, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

По его данным, военные корабли трех стран, оснащенные американской системой ПРО "Иджис", примут участие в трехдневных учениях и отработают отражение потенциального ракетного удара со стороны КНДР.

Отмечается, что учения направлены на усиление возможностей всех трех стран ответить на угрозу КНДР на фоне сигналов Пхеньяна о его готовности протестировать в ближайшее время межконтинентальную баллистическую ракету.

Подобные тактические учения проводятся в третий раз, ранее они проходили в июне и ноябре прошлого года.