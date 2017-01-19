Восковая фигура Трампа сменила Обаму в лондонском Музее мадам Тюссо

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Фигура избранного президента США Дональда Трампа появилась в лондонском Музее восковых фигур мадам Тюссо, сообщают в четверг британские СМИ.

Фигура Трампа стала частью экспозиции, представляющей овальный кабинет Белого дома США, ее выставили на смену представленной до недавнего времени фигуре уходящего президента Барака Обамы.

В сообщениях отмечается, что для создания реалистичной копии характерной прически избранного президента скульпторы использовали волосы яка.

Фигура Трампа будет представлена посетителям лондонского музея в пятницу 20 января, когда новый президент вступит в должность/ Она будет выставлена в экспозиции, посвященной Овальному кабинету, до завершения срока президентства Трампа.