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Власти Испании не смогли разъяснить причины задержания российского программиста

Есть обновление от 13:11

По некоторым данным, россияние был задержан по запросу ФБР и Интерпола

Власти Испании не смогли разъяснить причины задержания российского программиста
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Мадриде пока не получило разъяснений от испанской стороны о причинах задержания в Барселоне российского гражданина Станислава Лисова, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства Василий Ниорадзе.

"Испанские власти официально уведомили посольство о задержании российского гражданина Станислава Лисова в Барселоне. После получения соответствующей информации сотрудники посольства и генконсульства в Барселоне инициативно установили контакт с испанскими правоохранительных органов в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи. Посольством также в соответствии с установленным порядком направлен запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания российского гражданина", - сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал RT сообщил, что правоохранительные органы Испании по запросу ФБР и Интерпола 13 января задержали в аэропорту Барселоны гражданина России, программиста Станислава Лисова. Сейчас он находится в тюрьме каталонского Мартореля, и ему никаких обвинений пока не предъявлено.

Теги: Испания, Станислав Лисов
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