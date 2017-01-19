Власти Испании не смогли разъяснить причины задержания российского программиста

По некоторым данным, россияние был задержан по запросу ФБР и Интерпола

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Мадриде пока не получило разъяснений от испанской стороны о причинах задержания в Барселоне российского гражданина Станислава Лисова, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства Василий Ниорадзе.

"Испанские власти официально уведомили посольство о задержании российского гражданина Станислава Лисова в Барселоне. После получения соответствующей информации сотрудники посольства и генконсульства в Барселоне инициативно установили контакт с испанскими правоохранительных органов в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи. Посольством также в соответствии с установленным порядком направлен запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания российского гражданина", - сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал RT сообщил, что правоохранительные органы Испании по запросу ФБР и Интерпола 13 января задержали в аэропорту Барселоны гражданина России, программиста Станислава Лисова. Сейчас он находится в тюрьме каталонского Мартореля, и ему никаких обвинений пока не предъявлено.