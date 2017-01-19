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Не менее 30 пожарных погибли при обрушении высотки в Иране

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Жертвами обрушения 17-этажного здания в Тегеране стали не менее 30 пожарных, еще 70 человек могут находиться под обломками, сообщает в четверг иранский англоязычный телеканал Press TV.

Ранее сообщалось, что не менее 10 пожарных расчетов в течение нескольких часов боролись с огнем, охватившим утром в четверг многоэтажное здание. Однако позднее загоревшееся строение - одна из старейших высоток Тегерана - обрушилось.

Люди из соседних зданий, в том числе посольств Великобритании и Турции, были эвакуированы.

Теги: Иран, Тегеран
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