Число пострадавших при обрушении здания в Иране превысило 70 человек

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Не менее 75 человек пострадали в результате обрушения многоэтажного здания в Тегеране, сообщает в четверг государственное иранское телевидение. Все пострадавшие, среди которых 45 пожарных, доставлены в больницы.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что жертвами обрушения стали 30 человек.

Пожар начался утром в четверг. В течение нескольких часов 10 пожарных расчетов боролись с огнем, однако позднее здание обрушилось. Оно считалось одной из старейших высоток Тегерана.