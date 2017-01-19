В защиту Трампа высказался известный американский пастор Билли Грэм

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Влиятельный американский религиозный деятель Билли Грэм выступил в защиту избранного президента США Дональда Трампа.

"Это не Дональд Трамп разделил эту страну, эта страна разделена уже на протяжении долгого времени!" - процитировал в четверг Трамп в своем твиттере слова Грэма.

"It wasn't Donald Trump that divided this country, this country has been divided for a long time!" Stated today by Reverend Franklin Graham. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 января 2017 г.

Ранее не раз звучали мнения о том, что избрание Трампа на пост главы государства разделило США.

Десятки, а возможно и сотни тысяч американцев планируют в ближайшие дни выйти на улицы и принять участие в массовых акциях, чтобы выразить свой протест против избрания президента США Дональда Трампа во время его инаугурации.

Как ожидается, самая массовая акция состоится 21 января в Вашингтоне, где пройдет "женский марш". Организаторы акции ожидают участия 200 тысяч человек, которые в 10 утра по времени Восточного побережья США встретятся у Капитолийского холма и далее пойдут по направлению к Белому дому.

Непосредственно в день инаугурации 20 января у здания Капитолия пройдет "молчаливая акция протеста" против Трампа. В твиттере и фейсбуке ее участники объединяются под хэштегом #NotMyPresident ("Это не мой президент"). "Мы должны ясно заявить обществу, что мы не выбирали этого человека на пост президента и мы не согласны с его идеологией", - пишут организаторы акции в фейсбуке. Более 20 тысяч человек в соцсетях выразили намерение присоединиться к акции.