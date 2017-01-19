Трамп выдвинул экс-губернатора Джорджии на должность министра сельского хозяйства

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил о решении выдвинуть кандидатуру бывшего губернатора штата Джорджия Сонни Пердью на пост министра сельского хозяйства, сообщает The Associated Press.

"Сонни Пердью совершит великие дела на посту министра сельского хозяйства", - заявил Трамп. По его мнению, жизненный опыт Пердью поможет ему решить проблемы, с которыми сталкиваются американские фермеры.

"Начиная с того, что он вырос на ферме и позже возглавил крупный сельскохозяйственный штат, он всю свою жизнь понимал и решал проблемы, с которыми сталкиваются наши фермеры. И он собирается добиться многого ради американцев, которые зарабатывают на жизнь, работая в поле", - пояснил избранный президент.

Агентство EFE отмечает, что, таким образом, Трамп в пятницу завершил процесс определения кандидатов на ключевые посты в своей администрации. Часть из них должны пройти процесс утверждения в Конгрессе.