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Абхазия повысит штрафы за незаконное пересечение границы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Законопроект об увеличении штрафов за нарушения сухопутной или морской границы Абхазии в четверг принят парламентом республики в первом чтении.

Согласно документу, штраф составит от 4800 до 6000 рублей, а для должностных лиц - от 6000 до 7200 рублей. Ранее плата составляла 600 рублей.

К тем, кто уклоняется от уплаты штрафов, собираются применять административный арест.

С 1 апреля 2016 года Абхазия ввела визы для граждан тех стран, с которыми не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках. Таким образом, въехать на территорию Абхазии без виз могут только граждане России, Никарагуа, Тувалу, Приднестровской Молдавской Республики и Южной Осетии. Они смогут беспрепятственно пребывать в стране не более 90 дней.

Жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик предоставлено право въезжать в Абхазию по внутреннему паспорту гражданина Украины с пропиской на территории ДНР или ЛНР, либо по документу, удостоверяющему личность гражданина ДНР или ЛНР.

Кроме того, 1 июня президент республики Рауль Хаджимба подписал указ, в соответствии с которым въезд в Абхазию без виз разрешается туристам и отдыхающим из Белоруссии и Казахстана на срок не более двух недель.

Пересекать границу и въезжать на территорию Абхазии без предъявления визы в соответствии с указом главы республики могут иностранцы из числа экскурсантов, входящих в состав организованных экскурсионных групп, но на срок не более чем одни сутки.

Стоимость оформления абхазской однократной туристической визы составляет от 10 до 40 долларов, в зависимости от срока ее действия, многократной - 30-60 долларов.

Теги: Абхазия
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