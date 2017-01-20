Подтверждена гибель члена Верховного суда Бразилии в авиакатастрофе над Атлантикой

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти Бразилии подтвердили гибель члена Верховного суда Теори Заваски в авиакатастрофе над Атлантикой, в стране объявлен трехдневный траур, сообщает в четверг El Globo.

"Судья Теори Заваски был человеком добра и предметом гордости для всех бразильцев, - заявил президент страны Мишел Темер. - Мы издали указ о введении трехдневного траура. Это лишь скромная дань уважения тому, кто столько сделал для юриспруденции, судов и народа Бразилии".

Небольшой частный самолет, вылетевший из Сан-Паулу, упал в море неподалеку от Рио-де-Жанейро. По последним данным, в результате погибли четыре человека, еще один числится попавшим без вести. Причины катастрофы пока не названы.

Теори Заваски известен участием в расследовании коррупционного скандала вокруг государственной нефтегазовой компании Petrobras. По версии следствия, строительные компании платили представителям правящей партии и другим влиятельным политикам откаты за то, что бы получать от Petrobras крупные заказы. Казне был нанесен ущерб в несколько миллиардов долларов. Заваски принимал решение об арестах многих фигурантов этого дела.