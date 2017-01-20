Главные новости
В миреМексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в СШАВ миреПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина МингазоваВ миреТри человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне
В мире

Что случилось этой ночью: пятница, 20 января

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп вовсю готовится к инаугурации. Пока он дает праздничные обеды и рассыпается в комплиментах своим сторонникам, противники избранного президента выходят протестовать на улицы. Массовые акции должны пройти в пятницу, в день инаугурации, но уже в четверг свое отношение к Трампу высказали мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и голливудские актеры актеры Роберт де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало. Режиссер Майкл Мур и вовсе назвал его социопатом.

- Мексика как бы невзначай выбрала этот день для того, чтобы преподнести Америке долгожданный подарок - знаменитого наркобарона Эль Чапо, экстрадиции которого США добивались несколько лет. Сложный судебный процесс наконец-то завершился, и Коротышку (настоящее имя которого Хоакин Гусман) уже переправили через мексиканскую границу в США. Обвинения ему готовы предъявить сразу несколько штатов; по законам Техаса Эль Чапо грозит смертная казнь.

- "Би-Би-Си" опубликовало фрагменты интервью с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, которое полностью выйдет в эфир 21 января. В нем представитель Кремля рассказывает о кибератаках, оппозиции и втором сроке Путина.

- "Коммерсантъ" узнал, что Минобороны планирует отказаться от самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, которые ведомство использует для пассажирских перевозок. Вместо них предлагают купить новые Ту-214 и SSJ 100. Идея исходит от министра - Сергея Шойгу, и связана с недавней авиакатастрофой в Сочи, причины которой пока официально так и не названы.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Три человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в МельбурнеТри человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне
Ранено не меньше 20 человек, водитель задержанПодробнее
Помощница Трампа рассказала про его инаугурационную речьПомощница Трампа рассказала про его инаугурационную речь
По ее словам, выступление президента будет "утонченным и кратким"Подробнее
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина МингазоваПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина Мингазова
Об освобождении гражданина РФ стало известно еще летом 2016 года, возвращаться на родину он не захотелПодробнее
Мексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в СШАМексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в США
Процесс занял больше годаПодробнее
На следующий день после инаугурации Трамп посетит ЦРУНа следующий день после инаугурации Трамп посетит ЦРУ
СМИ называют это примирительным жестом со стороны избранного президентаПодробнее
Инаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне на фоне многотысячных протестовИнаугурация Трампа пройдет в Вашингтоне на фоне многотысячных протестов
Поклонникам избранный президент обещает грандиозное шоу за $200 млнПодробнее
Медведев подвел итоги работы администрации ОбамыМедведев подвел итоги работы администрации Обамы
Премьер возложил на уходящего президента ответственность за полную деградацию отношений России и СШАПодробнее
Сенегальские войска вошли на территорию ГамбииСенегальские войска вошли на территорию Гамбии
Соседнее с Гамбией государство намерено обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах Адаме БарроуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 января7 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото
19 января
Погребенный под лавиной отель в Италии
Крещенские купания7 фото
19 января
Крещенские купания
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в СШАВ миреПентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина МингазоваВ миреТри человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в МельбурнеВ России"Коммерсантъ" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Три человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне
Что случилось этой ночью: пятница, 20 января
Пострадавшую при обрушении конного клуба девочку прооперировали в Новосибирске
Песков выразил надежду на решение Путина баллотироваться на второй срок
Рост экономики Китая в 2016 году официально составил 6,7%
"Коммерсантъ" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Мэр Нью-Йорка и известные актеры вышли на акцию против Трампа
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи