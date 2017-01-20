Что случилось этой ночью: пятница, 20 января

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп вовсю готовится к инаугурации. Пока он дает праздничные обеды и рассыпается в комплиментах своим сторонникам, противники избранного президента выходят протестовать на улицы. Массовые акции должны пройти в пятницу, в день инаугурации, но уже в четверг свое отношение к Трампу высказали мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и голливудские актеры актеры Роберт де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало. Режиссер Майкл Мур и вовсе назвал его социопатом.

- Мексика как бы невзначай выбрала этот день для того, чтобы преподнести Америке долгожданный подарок - знаменитого наркобарона Эль Чапо, экстрадиции которого США добивались несколько лет. Сложный судебный процесс наконец-то завершился, и Коротышку (настоящее имя которого Хоакин Гусман) уже переправили через мексиканскую границу в США. Обвинения ему готовы предъявить сразу несколько штатов; по законам Техаса Эль Чапо грозит смертная казнь.

- "Би-Би-Си" опубликовало фрагменты интервью с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, которое полностью выйдет в эфир 21 января. В нем представитель Кремля рассказывает о кибератаках, оппозиции и втором сроке Путина.

- "Коммерсантъ" узнал, что Минобороны планирует отказаться от самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, которые ведомство использует для пассажирских перевозок. Вместо них предлагают купить новые Ту-214 и SSJ 100. Идея исходит от министра - Сергея Шойгу, и связана с недавней авиакатастрофой в Сочи, причины которой пока официально так и не названы.