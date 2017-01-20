Боевики ИГ уничтожили несколько памятников на территории Пальмиры

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса близ сирийского города Пальмира разрушили боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России группировка), сообщило в пятницу сирийское государственное телевидение.

В частности, полностью разрушен фасад театра, констатирует телевидение.

Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, подтверждаются и спутниковыми фотографиями.

По предварительным данным, исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.

В марте 2016 года армия Сирии при поддержке российской и сирийской военной авиации освободила Пальмиру от боевиков ИГ. С тех пор боевики предпринимали несколько попыток наступления на этот город, но были отбиты. 12 декабря 2016 года в Минобороны России рассказали, что сирийская армия оставила Пальмиру и заняла позиции на подступах к городу.