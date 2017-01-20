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Асад возложил на США часть ответственности за взятие боевиками Пальмиры

Есть обновление от 14:50

По словам сирийского лидера, "Исламское государство" зарождалось и развивалось под присмотром Вашингтона

Асад возложил на США часть ответственности за взятие боевиками Пальмиры
Президент Сирии Башар Асад
Фото: Reuters

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад убежден, что США причастны к становлению террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также полагает, что и Вашингтон несет ответственность за недавнее нападение боевиков на Пальмиру.

Об этом Асад заявил в интервью японскому телевидению, текст которого приводит сирийское агентство САНА.

"Прежде всего, если говорить откровенно, то ИГИЛ появился под присмотром США. Сначала это было просто "Исламское государство", которое действовало только в Ираке. Потом начался конфликт в Сирии, и оно стало называться "Исламское государство Ирака и Леванта", то есть "Ирака и Сирии", - заявил Асад, добавив, что Турция спонсировала ИГ и была вовлечена в незаконную торговлю сирийской нефтью.

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По словам президента Сирии, из-за этого он не ждет от США и Турции, что они действительно будут воевать с исламистами.

"Самый яркий пример из недавнего прошлого - это захват боевиками Пальмиры, который произошел несколько недель назад. Они смогли вновь захватить город при попустительстве США, при наличии американских дронов в этом районе. Они прошли через пустыню и оккупировали город. Сегодня мы говорим об атаках ИГ в Дейр-эз-Зоре, и американцы ничего не делают для того, чтобы остановить террористов", - заявил Асад.

Сирийский лидер заключил, что не верит в способность Анкары и Вашингтона действительно противостоять террористам на Ближнем Востоке, так как их многое связывает.

В пятницу 20 января сирийское государственное телевидение сообщило, что боевики ИГ разрушили часть древнеримского театра и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса близ Пальмиры. В частности, полностью разрушен фасад театра.

Разрушения на территории объекта, занесенного в список наследия ЮНЕСКО, подтверждаются и спутниковыми фотографиями.

В марте 2016 года армия Сирии при поддержке российской и сирийской военной авиации освободила Пальмиру от боевиков ИГ. С тех пор боевики предпринимали несколько попыток наступления на этот город, но были отбиты. 12 декабря 2016 года в Минобороны России рассказали, что сирийская армия оставила Пальмиру и заняла позиции на подступах к городу.

Теги: Сирия, Пальмира, Башар Асад
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