Белоруссия вопреки возражениям Москвы выдаст россиянина Азербайджану

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции в Азербайджан Александра Лапшина, имеющего гражданство РФ и Израиля.

Начальник отдела информации Генпрокуратуры Белоруссии Петр Киселев уточнил, что Лапшин сам или через адвоката может обжаловать данное решение.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения" Уголовного кодекса Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.

По версии Баку, Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года посещал Карабах, нарушив положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах". Кроме того, в своих обращениях от 6 апреля и 29 июня 2016 года Лапшин выступил с призывами признать независимость самопровозглашенного режима Нагорно-Карабахского региона.

16 декабря 2016 года стало известно, что Лапшин был задержан в Белоруссии по требованию Азербайджана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против выдачи Белоруссии Лапшина властям Азербайджана.