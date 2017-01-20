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Администрация Трампа подтвердила планы выйти из Транстихоокеанского партнерства

Есть обновление от 22:12

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Администрация Трампа подтвердила планы выйти из Транстихоокеанского партнерства
Плакат участника акции протеста против Транстихоокеанского партнерства
Фотo: epa/vostock-photo

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Администрация США подтверждает свое намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства, сообщается на обновленном сайте Белого дома в разделе "Задачи".

"Имея большой опыт ведения переговоров, президент понимает, насколько критично, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле", - говорится в документе.

Как отмечается в документе, "жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны".

"Эта стратегия начнет осуществляться с выхода из Транстихоокеанского партнерства", - говорится в документе. В нем также подчеркивается, что в будущем все торговые сделки будут рассматриваться с точки зрения интересов американских рабочих.

Кроме того, в документе говорится о намерении президента США Трампа пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

"Если наши партнеры откажутся от пересмотра, который сделает положение американских рабочих более справедливым, президент уведомит от намерении выйти из NAFTA", - отмечается в документе.

Инаугурация Дональда Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп перед церемонией инаугурации
Теги: США
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