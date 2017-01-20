СМИ сообщили о задержании почти ста участников беспорядков в Вашингтоне

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Число задержанных в Вашингтоне в ходе беспорядков, приуроченных к инаугурации 45-ого президента США, приближается к одной сотне.

"Противостояние полиции с демонстрантами продолжается в Вашингтоне, задержаны почти 100 человек", - передает телеканал CNN.

Ранее полиция американской столицы сообщала, что десятки человек были задержаны в результате беспорядков, которые произошли в Вашингтоне во время инаугурации Дональда Трампа, двое сотрудников полиции незначительно пострадали.