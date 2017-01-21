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Арестована министр культуры Южной Кореи

Ее обвиняют в ведении черного списка деятелей культуры, которые критиковали президента страны Пак Кын Хе

Арестована министр культуры Южной Кореи
Президент Южной Кореи Пак Кын Хе (слева) и министр культуры страны Чо Юн Сун
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун арестована после того, как в отношении нее было заведено дело о превышении должностных полномочий, она подала в отставку, сообщает агентство "Ренхап".

Чо Юн Сун обвиняется в том, что создала черный список писателей, артистов и музыкантов, которые критически высказывались в адрес президента страны Пак Кын Хе.

Список содержал почти 10 тыс. имен деятелей искусств, которым было отказано в помощи и финансовой поддержке со стороны государства, отмечает агентство. В их числе обладательница международного "Букера" 2016 года, писательница Хан Канг и лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер и сценарист Пак Чхан Ук.

Специальная комиссия следователей обвинила министра в превышении ею должностных полномочий, а также в даче заведомо ложных показаний.

Причем южнокорейский суд выдал ордер на арест как Чо Юн Сун, так и экс-главы администрации президента Ким Ки Чуна. Они считаются ближайшими соратниками президента Южной Кореи.

О том, какие именно последствия грозят министру в случае признания судом ее вины, не уточняется. Следователи выясняют, какое отношение к списку имела президент страны.

Саму Пак Кын Хе в Южной Корее подозревают в коррупционных махинациях ее приближенной Цой Сун Силь, которая уже арестована и находится под следствием. Ее обвиняют в использовании близких отношений с президентом для вымогательства средств у крупных корпораций с целью личного обогащения.

Теги: Южная Корея
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