Суд отказал прокуратуре Южной Кореи в аресте зампреда правления Samsung

Ранее прокуратура выдала ордер на арест Ли Джэёна по подозрению в его причастности к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суд Центрального округа Сеула отказал в четверг прокуратуре в запросе на арест зампреда правления и фактического руководителя Samsung Group Ли Джэёна, сообщает агентство Bloomberg. По мнению суда, у правоохранителей нет достаточных доказательств, что Samsung получала какие-либо преимущества в ответ на политические пожертвования. На этой новости акции Samsung подскочили почти на 3%.

Ранее южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест Ли Джэёна по подозрению в его причастности к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе. В результате этого скандала президенту страны был объявлен импичмент.

Следствие установило, что подруга президента - Чхве Сун Силь, находящаяся в настоящее время под арестом, незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Крупнейшим из этих "доноров" был концерн Samsung, который, по данным следствия, также передал напрямую Чхве Сун Силь несколько миллионов долларов на обучение ее дочери верховой езде в Германии.

На прошлой неделе Ли Джэён был вызван в прокуратуру на допрос, который в итоге продолжался 22 часа. Как считает следствие, именно Ли Джэён, который хотя и не является номинальным главой всей корпорации Samsung, распорядился переводить Чхве Сун Силь крупные суммы денег в обмен на покровительство руководства страны.

Сам Ли Джэён ранее в ходе парламентских слушаний полностью отверг обвинения в незаконном лоббировании интересов концерна и заявил, что пожертвования в неправительственные фонды делались бескорыстно. Прокуратура, пишет Financial Times, хотя и потерпела в четверг поражение в суде, по итогам расследования по-прежнему может выдвинуть против Ли Джэёна обвинения.

Ли Джэёна называют "наследником" Samsung. Официальным председателем корпорации является его отец Ли Гонхи, но из-за серьезных проблем со здоровьем он фактически отошел от дел и не показывается на публике.

В октябре прошлого года Ли Джэён вошел в совет директоров концерна, и ожидалось, что уже в ближайшем будущем он должен полностью взять бразды правления Samsung в свои руки.