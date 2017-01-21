Вашингтон обратился к Сеулу с запросом об аресте брата Пан Ги Муна

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Правительство США направило в министерство юстиции Южной Кореи ходатайство об аресте брата и племянника бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, сообщает ABC Australia.

Американские власти обвиняют Пан Ги Сана в коррупции и отмывании денег.

По данным правоохранительных органов, речь идет о взятке в $500 тыс. в ходе продажи во Вьетнаме здания, принадлежащего корейской фирме Keongnam Enterprises.

Пан Ги Сан ранее выступал в качестве одного из руководителей строительной фирмы Keongnam Enterprises и, вероятно, участвовал в коррупционных схемах, отмечают издания.

По версии следствия, некий посредник, представившийся консультантом по искусству, сообщил Пан Ги Сану, что может помочь тому в заключении сделки по комплексу зданий во Вьетнаме благодаря своим связям, в том числе, с ближневосточными монархиями. Однако, никаких связей у него не было, получив деньги, он просто присвоил их.

В прокуратуре заявили, что будут требовать экстрадиции родственника экс-генсека ООН, хотя тот пока не арестован.

В свою очередь, Пан Ги Мун заявил, что не располагает информацией об этом, и выразил надежду на проведение честного и прозрачного расследования.

Как отмечают СМИ, скандал может повлиять на планы бывшего генсека ООН баллотироваться на пост президента Южной Кореи. По этому коррупционному делу уже арестован один родственник Пан Ги Муна - его живущий в США племенник Чу Хен Пан (он является сыном Пан Ги Сана).