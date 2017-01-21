В Италии в накрытом лавиной отеле нашли еще четырех выживших

Общее число спасенных из под снежной лавины достигло 11 человек

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спасатели нашли еще четырех человек, выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии, передает в субботу агентство Associated Press.

Таким образом, общее число спасенных достигло 11 человек, среди которых есть четверо малолетних детей.

По данным СМИ, в момент схода лавины в здании находились примерно 35 человек.

На месте происшествия по-прежнему ведутся поисково-спасательные работы. Ранее из-под снега удалось извлечь тела четырех погибших.

Как сообщалось, трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо. Причиной стихийного бедствия стали землетрясения в центральной части Италии, которые произошли в среду, и последовавшие за ними в ночь на четверг эхо-толчки.

В конце октября - начале ноября 2016 года в центральных районах Италии, в частности, Марке и Умбрии, произошло несколько землетрясений. Первое разрушительное землетрясение произошло в августе в Аматриче, оно унесло жизни почти 300 человек и оказалось самым сильным в стране с 1980 года.